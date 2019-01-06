إسرائيل تعتقل طلابا من اليهود مشتبه بقتلهم فلسطينية رشقا بالحجارة

كشف اليوم الأحد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، النقاب عن اعتقال طلاب قصر بمعهد ديني يهودي للاشتباه في قيامهم بإلقاء الحجارة على السيارة التي كانت تستقلها الفلسطينية عائشة الرابي.

وحتى ظهر اليوم الأحد، كان محظورا نشر أي أخبار عن سير التحقيق في الواقعة.

وأعلن جهاز الأمن العام في بيان أصدره أنه تم اعتقال هؤلاء الطلاب بشبهة إلقاء الحجارة على سيارة الفلسطينية في الثانى عشر من أكتوبر العام الماضي، بالقرب من مستوطنة ريحيليم في الضفة الغربية؛ ما أدى إلى مقتل عائشة الرابي من سكان بديا وهي أم لتسعة أطفال.

ويُنسب إلى هؤلاء الطلاب ممارسة جرائم إرهابية خطرة منها القتل العمد.

ولم يشر بيان جهاز الأمن إلى عدد الموقوفين في هذه القضية.