شاهد عيان لـ«الشروق»: الأمن تحفظ على كاميرات مراقبة سجلت لحظات ما قبل انفجار كنيسة العذراء

قال الشاب مينا رضا (30 عاما)، أحد شهود العيان على حداثة انفجار عبوة ناسفة داخل حقيبة مجهولة خلف كنيسة العذراء والشهيد أبوسيفين بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر بالقاهرة، إن كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحال التجارية المجاورة للمسجد المواجه للكنيسة سجلت لحظات صعود المتهم الذي وضع حقيبة المتفجرات أعلى المسجد ونزوله قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضاف "رضا" في حديثه لـ«الشروق» أن قوات الأمن تحفظت على «الهارد» الخاص بالكاميرات؛ لفحصه وتفريغ محتوياته، وتحديد ملامح وهوية المتهم.

واستشهد ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين خلف كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، مساء أمس السبت.

وانتهت قوات الأمن من عمليات تمشيط محيط الكنيسة والعمارات السكنية المجاورة لها، عن طريق الاستعانة بالكلاب البوليسية بعد وقوع الانفجار، وتبين خلوها من أي مواد متفجرة.

وسادت حالة من الهدوء بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب انفجار قنبلة أسفرت عن استشهاد ضابط شرطة بالقرب من كنيسة العذراء وأبوسيفين.