وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 33 مهاجرا غير شرعي وضبط 169 كيلوجراما من المخدرات



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين صالح جنوبي البلاد، فيما تم ضبط 169 كيلوجراما من المخدرات و165 قرصا مهلوسا بولاية تلمسان (شمال غرب).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أنه تم توقيف 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وعين صالح.

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت قوات الجيش أمس -إثر عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وتمنراست (جنوب)- ستة مولدات كهربائية وثماني مطارق ضغط ومركبتين رباعيتي الدفع وست دراجات نارية، بالإضافة إلى 400 جرام من مادة الديناميت وثلاثة صواعق ومعدات تفجير مختلفة.

وتابع البيان أن حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطت 169 كيلوجراما من الكيف المعالج و165 قرصا مهلوسا.