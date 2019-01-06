الرئيس الفلسطيني يصل العاصمة الإدارية لحضور افتتاح المسجد والكنيسة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إلى مقر فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استقبال نظيره الفلسطيني، بقاعة مناسبات مركز الماسة، التي تستضيف فعاليات الافتتاح.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات بعد قليل، وتتضمن فقرات فنية وغنائية تجسد وحدة الشعب المصري وتلاحم نسيجه الوطني.

ويقام المسجد على مساحة 122 ألف متر مربع، ويضم 4 مآذن بارتفاع 90 مترًا، ويتسع لنحو 16 ألف مصلٍ، و3 آلاف مصلية، بينما الكاتدرائية تقام على مساحة 63 ألف متر مربع، وتضم كنيسة الشعب، و تسع نحو 9 آلاف مصل.