ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 23

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ارتفعت حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية القاتلة التي حدثت مؤخرا في منطقة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي إلى 23 بعد أن عثر عمال الإنقاذ على جثة أخرى أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال رئيس منطقة "سوكابومي"، مروان حمامي للصحفيين بمنطقة سيسولوك إن عمال البحث والإنقاذ انتشلوا جثة رجل من أنقاض منزله الذي دمره الانهيار الأرضي.

وأضاف أن وحدة "تحديد هوية ضحايا الكوارث" التابعة لشرطة جاوة الغربية حددت هوية 22 من 23 جثة عثر عليها عمال الإنقاذ حتى الآن، لكن عشرة ضحايا آخرين مازالوا مفقودين.

ودائما لا تجرى عملية البحث بشكل هادئ نظرا لان جثث الضحايا ربما تكون مدفونة تحت الأنقاض.

وبالتالي، استخدم أفراد فرق هيئة البحث والإنقاذ حفارا للمساعدة في البحث عن الضحايا وانتشالهم من وسط الأنقاض.

ومنطقة سوكابومي واحدة من المناطق في إقليم جاوة الغربية، عرضة للكوارث الطبيعية.