نائبة: أسلوب إجراء الشهادة الصحية للراغبين في الزواج حاليا «إهدار للمال العام»

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الأسلوب الذي يتم به إجراء الحصول على الشهادة الصحية التي يُلزم المقبلون على الزواج بالحصول عليها يعد «إهدارًا للمال العام» بالشكل الذي يُطبق به حاليًا، وفقًا لقولها.

وأوضحت في تصريحات لفضائية «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس السبت، أن الشهادة الصحية التي يستخرجها المقبلون على الزواج لإتمام عقد القران، والتي تثبت خلوهما من الأمراض المعدية مهمة للغاية؛ لضمان صحة المقبلين على الزواج والأطفال في المستقبل.

وتابعت: «اللي بيحصل من دفع 10 جنيهات مقابل استخراجها دون إجراء أي فحوصات بالفعل هو إهدار للمال العام، الدولة بتتكلف أكثر من كده، ويا تعملها صح يا تلغيها، وليه ما يدفعش الزوجين 100 أو 150 جنيهًا بس يطمنوا على صحتهم وعلى الصحة الإنجابية».

وأضافت أنها طالبت بتعديل القانون في لجنة الصحة بالبرلمان، وستتقدم بطلب مرة أخرى بشأن تعديل آلية إجراء فحوصات الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج حتى لا تصبح «حبرًا على ورق»، حسبما قالت.