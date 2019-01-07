برشلونة يقبل هدايا منافسيه ويحلق في الصدارة بثنائية في خيتافي

تقبل برشلونة هدايا منافسيه واقترب خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه خينافي اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 40 نقطة في الصدارة، ليستهل مسيرته في العام الجديد على أفضل وجه، مستفيدا من تعثر منافسيه.

ونجح برشلونة في توسيع الفارق أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد إلى خمس نقاط، عقب تعادل فريق العاصمة 1 / 1 مع مضيفه أشبيلية، صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة في وقت سابق اليوم.

كما وسع برشلونة الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي ريال مدريد إلى عشر نقاط، عقب سقوط الفريق الملكي في فخ الخسارة صفر / 2 أمام ضيفه ريال سوسييداد اليوم أيضا بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، والرابعة في ملعبه بالمسابقة، عند 25 نقطة في المركز السابع.

وتقدم برشلونة بهدف حمل توقيع قائده ليونيل ميسي في الدقيقة 20، ليفتتح النجم الأرجنتيني باكورة أهدافه في عام 2019، ويعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفا.

وأضاف المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 39 عبر قذيفة رائعة، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفا، بفارق هدف أمام مواطنه كريستيان ستواني مهاجم جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثالث.

في المقابل، أحرز خايمي ماتا هدف خيتافي الوحيد في الدقيقة 43، غير أن رعونة أصحاب الأرض في إنهاء الهجمات حالت دون إدراكهم هدف التعادل في الشوط الثاني.