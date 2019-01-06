حوافز أكاديمية للطلاب بجامعة صينية لإنقاص الوزن

تقدم جامعة (تيانجن) بشمال الصين دورة لإنقاص الوزن من أجل تشجيع الطلبة على التمتع باللياقة البدنية، يمكن من خلالها للطلاب أن يفقدوا الوزن مع الحصول على الحوافز الأكاديمية مثل زيادة الدرجات الدراسية أو جوائز إضافية منها منح هدايا عينية مثل الدراجات وبطاقات للاشتراك في السباحة إذا حققوا فقدان الوزن.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أن 107 طلاب قدموا طلبات اختير منهم 20 طالبا كأول مجموعة للاشتراك في دورة إنقاص الوزن التي تستمر 21 يوما وهي مفتوحة للطلاب الذين تزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم على 26.

وقال جين شيو عضو فريق التدريب إن الدورة توفر العديد من التمرينات المصممة للتمتع بالصحة الجسدية والعقلية على السواء وتحسين قدرة الطلاب على التحمل والسرعة والبراعة، مثل اليوجا والكيك بوكسينج "ملاكمة"، قائلا "لن أقوم ببساطة بتوزيع الدرجات بناء على عدد الأرطال من الدهون التي تخلص منها الطالب..العملية التدريبية أكثر أهمية من الدرجات".

وهذه ليست أول مرة للجامعات الصينية التي توفر دورات لإنقاص الوزن لمكافحة البدانة، فقد أطلقت جامعة نانجينج الزراعية بشرق الصين مثل هذه الدورات .