البابا فرنسيس يوجه نداءً حارًا للتضامن مع مهاجرين على متن سفينتين ينتظرون الإنزال

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ما وصفه بـ "نداء حار" إلى القادة الأوروبيين لإظهار تضامننًا على نحو ملموس مع الـ 49 مهاجرًا الذين تقطعت بهم السبل على متن سفينتي إنقاذ في البحر المتوسط.

وقال البابا فرنسيس في عظته التي ألقاها اليوم الأحد، أمام الحشود في ميدان القديس بطرس في بالفاتيكان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إن المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط، ما زالوا ينتظرون منذ أيام للحصول على تصريح للرسو والسماح لهم بالإنزال في ميناء آمن.

وكانت الحكومة الإيطالية قد رفضت السماح لهاتين السفينتين إنزال المهاجرين، الذين تم انتشالهم من قوارب غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط تابعة لشبكات الإتجار بالبشر، على الموانئ الإيطالية.

كما رفضت مالطا أيضًا السماح للسفينتين بالرسو أو إنزال من بها من مهاجرين في موانئها، غير أن سلطات مالطا سمحت للسفينتين بالدخول في المياه الإقليمية التابعة لها بغرض التزويد بالإمدادات.

يشار إلى أن ثلثي هؤلاء المهاجرين تم انقاذهم في الـ 22 من الشهر الماضي، فيما تم إنقاذ البقية خلال أيام لاحقة.