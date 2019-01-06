صحيفة دنماركية تقلص الرحلات الجوية الداخلية في جهودها لخفض الانبعاثات

سيستخدم الصحفيون والموظفون الآخرون بصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية فقط الرحلات الجوية الداخلية في المستقبل، إذا لزم الأمر تماما، في إطار الجهود الرامية إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكتب كريستيان جنسن، رئيس تحرير الصحيفة اليومية في العدد الصادر للصحيفة، اليوم الأحد، أن الموظفين سيستخدمون القطارات والحافلات بدلا من ذلك.

وسيتم تعويض الانبعاثات التي تأتي نتيجة للرحلات الدولية -لأغراض التغطية أو للمؤتمرات- بإسهامات في مبادرات بشأن المناخ.

وأضاف جنسن أنه عندما يتعلق الأمر بتغطية السفر، سيتم مقارنة التأثير المناخي لأي رحلة محددة برحلة مماثلة بالطائرة أو السيارة أو الحافلة أو القطار.

وسيكون هناك تركيز أكبر على الرحلات في الدنمارك وأجزاء أخرى من الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا التي يمكن الوصول إليها بوسائل النقل العام، بينما سيتم تقليص التغطية في الخارج.