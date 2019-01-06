يشهد مساء اليوم محطة جديدة من محطات الكرسي البطريركي في مصر، إذ سيحتفل المجمع الكنسي بنقل المقر البابوي لكاتدرائية الكرازة المرقسية من مقرها الحالي بالعباسية إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكما تعد الحضارة القبطية جزء أصيل من الحضارة المصرية، فإن الكنيسة الآرثوذكسية أيضًا تعد من أقدم الكنائس الرسولية حول العالم إن لم تكن أقدمها علي الإطلاق؛ لذا فإن الاهتمام بتاريخها جزءًا أصيلًا من الاهتمام بالحضارة والتراث المصري، وبالتزامن مع إقامة قداس عيد الميلاد المجيد، الذي سينطلق في المقر الباباوي الجديد، اليوم، الشروق تنقل لكم رحلة الكرسي البطريركي من الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، مرورًا بوجوده في القاهرة ووصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مقر الكرسى الباباوى

مقر الكرسى البطريركى أو الباباوى للكنيسة القبطية هو المقر الذي يستقر فيه البطريرك القبطى، ولكون الكنيسة القبطية التي أسسها مرقس الرسول وتلميذ المسيح والذي استشهد في الاسكندرية، ظلت الإسكندرية عاصمة الكرازة المرقسية عامة ومقر للرئاسة الدينية في مصر لنحو عشرة قرون.

الأسكندرية عاصمة الحضارة القبطية

ظلت الإسكندرية هي مقر الكرسي الرسولي أو البابوي منذ القرن الأول الميلادي، وحتى منتصف القرن الحادي عشر، فبحسب التاريخ القبطي جائها القديس مار مرقس الرسول تلميذ المسيح وبدأ يبشر للمسيحية في العام 61م، ثم استشهد في 1047م، ودفنت رأسه في كنيسة بوكاليا المرقسية بشارع النبي دانيال، وبهذا تعد الإسكندرية أولى محطات الكرسي الباباوي والمقر الرسمي للآباء البطاركة.

القاهرة ..آيات الإنجيل رسمت بخط كوفي

شهد القرن الـ11 تشييد أول مقر بطريركي رسمي بالقاهرة، أعلى بوابة الحصن الروماني المسمى بابليون، في إحدى أجمل الكنائس على مستوى الشرق الأوسط بل والعالم، قطن البطريرك السادس عشر خرستوذولوس (1040_1077)، إنها الكنيسة المعلقة التي كتبت على جدرانها آيات الإنجيل بالخط الكوفي.

أول مقر بابوي في القاهرة(مزيج يعكس تاريخ)

بعد الفتح العربي الإسلامي لمصر، وبعد تأسيس القاهرة الفاطمية 969م، انتقلت المراكز التجارية إلى القاهرة، وظل البطريرك يتردد بين الإسكندرية والقاهرة، إلى أن تم تشييد أول مقر بابوي في القاهرة في الكنيسة المعلقة، التي تعد أيقونة الآثار القبطية في مصر، وشاهدًا على امتزاج الحضارة الإسلامية والقبطية في نسيج واحد، إذ يتجلى الفن العثماني على أبوابها وجدرانها، كما كتبت آيات الإنجيل فيها بالخط العثماني، وتضم عند مدخلها 13 عمودًا مذهلاً، يمثلون المسيح والرسل الاثنى عشر.

حارة زويلة.. المحطة الثالثة

وفي عصر البابا يؤانس الثامن البطريرك الثمانون (1300- 1320 م) تم نقل الكرسي البابوي من الكنيسة المعلقة إلي كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة بالقرب من خان الخليلي.

الكنيسة التي تأسست عام 350م، وتحدث عنها المؤرخون القدامى كالمقريزي، كانت ضمن أجمل كنائس القاهرة، وزخرفت جدرانها بالعاج والابانوس والنقوش المزخرفة بماء الذهب، وظلت مقرًا للكرسي الباباوي حتى عام 1660، ومنها إلى حارة السيدة العذراء المغيثة في حارة الروم، والتي سميت بالمغيثة تيمنًا بالسيدة مريم العذراء بحسب المقريزي، وهي كنيسة أثرية تقع في منطقة الغورية بالدرب الأحمر، ثم انتقل الكرسي البابوي إلى الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبيكة حتى العام 1967.

جمال عبدالناصر يفتتح كاتدرائية العباسية

قبل 50 عامًا وتحديدًا في 24 يوليو 1965 تم وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية الجديدة على أرض الأنبا رويس بالعباسية، لينتقل إليها المقر الباباوي بشكل رسمي في عهد البابا كيرلس السادس عشر وتفتتح للصلاة في يونيو1968، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، في مراسم مهيبة حضرها الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا والبابا كيرلس السادس، وضيوفه من أعضاء المجمع الكنسي في جميع أنحاء العالم.

وشهدت كاتدرائية العباسية صلاة التجنيز على روح قداسة البابا كيرلس، وتجليس البابا شنودة الثالث، ثم وفاته وتجنيزه في مارس 2012،

العاصمة الإدارية..آخر محطات المقر الباباوي

أما المحطة السابعة والأخيرة للكرسي البطريركي فستشهدها العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إذ سينتقل بنقل المقر الباباوي الجديد إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتبلغ مساحة كاتدرائية ميلاد المسيح 3 أضعاف مساحة كاتدرائية "العباسية"، وتتسع لـ 9000 مصلٍ.