رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة في أوكرانيا يتسلم مرسوم تأسيسها

أصبح تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسميا، اليوم الأحد، حيث تسلم رئيسها مرسوم استقلالها عن الكنيسة الروسية.

وفي ختام قداس أقيم في مدينة إسطنبول التركية، سلم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية العالمية البطريرك بارثولوميو الأول مرسوم الاستقلال الكنسي لرئيس الكنيسة الجديدة متروبوليتان إبيفانيوس، وفقا ما أوردته وسائل الإعلام الأوكرانية.

ووقع بارثولوميو المرسوم، أمس السبت، خلال مراسم جرت في إسطنبول، وهو ما يعني تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية رسميا وانتهاء أكثر من 330 عاما من سيطرة روسيا دينيا على أوكرانيا.

وقاطعت أكبر كنيسة في أوكرانيا، وهي موالية لروسيا، هذه الخطوة التي تأتي في خضم سنوات من العلاقات المتردية بين موسكو وكييف.