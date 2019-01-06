الهدوء يخيم على امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة في أسبوعها الثاني

• الخشت: لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات.. وتراجع ملحوظ في حالات الغش



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن أن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات، الذي رفعه عمداء الكليات لرئيس الجامعة، لم يرصد أي ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات في اللجان بشكل عام.

وأشار الخشت، في تصريحات صحفية، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الثاني، تسير وفق نظام منضبط، بعد أن اتخذت الجامعة كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات، من حيث توفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم، وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها، وتوافر اللجان الخاصة للطلاب من ذوي الاحتياجات، وعدم دخول التليفون المحمول لقاعات الامتحان، مؤكدا أنه لم تحدث أي تجاوزات أو أحداث من شأنها التاثير على أعمال الامتحانات حتى الآن.

وأضاف الخشت أنه تم مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن الامتحانات، بصفة عامة، تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليس الحفظ والتلقين، وذلك في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات، مما يساعد على الابتعاد عن الحفظ دون فهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا إلى تراجع حالات الغش بشكل ملحوظ.