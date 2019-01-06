لجنة التنسيق بين الجامعات والمراكز البحثية بوزارة الري تبحث رفع كفاءة استخدام المياه

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ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد، بمقر ديوان عام الوزارة اجتماع لجنة متابعة المؤتمرات والمشاركات الخارجية للمياه، بحضور ممثلين من الجامعات الحكومية ووزارات الزراعة والبيئة والكهرباء ومركز التميز المصري للأبحاث وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، أهمها دور البحث العلمي في خدمة أغراض خطط التنمية المستدامة فيما يخص مجال الموارد المائية ورفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث.

كما تناول أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارة بأجهزتها المختصة والجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث فيما يتعلق بمنظومة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المياه، بما يخدم منظومة التنمية المستدامة.