نائب الرئيس السوداني يؤكد التزام الدولة بدعم مجلس الشباب العربي والأفريقي

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح التزام الدولة على أعلى مستوياتها بدعم ورعاية كل مشروعات مجلس الشباب العربي والأفريقي ، بما يعزز دوره على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم، الأمين العام لمجلس الشباب العربي والأفريقي حذيفة عبدالرحيم ، حيث تعرف النائب على أداء المجلس في الفترة الماضية وخططه وبرامجه لدورة (2019 ــ 2022).

وأوضح حذيفة عبدالرحيم أنه أطلع نائب الرئيس على ما تم خلال المؤتمر الثالث للمجلس العربي والإفريقي الذي عقد بالخرطوم في ديسمبر الماضي، والتشكيل الجديد للجنة التنفيذية للمجلس.

وقال إن اللقاء تطرق إلى جائزة أفرابيا للشباب العربي والأفريقي في نسختها الرابعة ورؤية المجلس حول تطويرها خلال المرحلة المقبلة.