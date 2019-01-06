محافظ كفرالشيخ ومساعد وزير المالية يبحثان تنمية الكوادر البشرية

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، والمحاسب عماد عبد الله عواد، مساعد وزير المالية ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، تنمية الكوادر البشرية وتطبيق البرامج التدريبية؛ لرفع كفاءة العاملين وتنمية قدراتهم وسبل دعم التنمية وتحقيق الشمول المالي.

قال عبد الحميد، إن محافظة كفرالشيخ من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية، التي سيتم فيها عمل برنامج تدريبي للقانون 182 وناحيته التنفيذية في سبيل الصدور وكتابة العقود والمشتريات وتقييم العقود وأساليب للعقود الفنية والعقود المالية، بالإضافة إلى التقييم المالي الفني، مضيفًا أن الدورة التدريبية، تفيد الوحدات المحلية والمديريات الخدمية مثل مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة.

وأضاف المحافظ، قائلًا: إننا نريد أن نعلم الموظفين نظام الترسية بالنقاط ونظام كتابة العقود؛ لأننا نواجه مشكلة قلة الخبرات في كتابة عقود، وبالتالي نريد أن ندرب الموظفين، على أنواع العقود بالإضافة إلى مشكلة أسلوب التقييم بالنقاط وهذا نظام معترف به، مؤكدًا أنه لابد نن تنظيم دورات لمديري الشئون المالية، ومديري التخطيط والمتابعة، وإدارة المشتريات، وضرورة تدريب العمالة علي كتابة كراسات الشروط والعقود.

وقدم المحاسب عماد عبد الله عواد، مساعد وزير المالية ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الشكر لمحافظ كفرالشيخ على دعمه المتواصل للتنمية والسعى لتحقيق الشمول المالي بالمحافظة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري، والمحاسب إبراهيم عبدالعزيز، رئيس الإدارات المركزية بوزارة المالية، والمحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، والدكتور منصور فولي، وكيل الوزارة ومدير عام مديرية التنظيم والإدارة، ورؤساء وحدات الحسابات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.