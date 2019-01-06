نجح بنك الإتحاد الوطني – مصر (عضو بمجموعة بنك الإتحاد الوطنى – الإمارات) في الحصول علي شهادة نظام الإدارة المتكامل طبقا للمواصفات الحديثه و التى تتكون من ISO 9001 لـ (نظام إدارة الجودة(، ISO 14001 لـ (نظام إدارة البيئة(، وOHSAS 18001 لـ (مواصفات تقييم الصحة والسلامة المهنية(، و التى تُمنح من قبل مؤسسة لويدز ريجستر كواليتيآشورانس( LRQALloyd's Register Quality Assurance(- المؤسسة العالمية الرائدة فى المراجعة والتدقيق ومنح الشهادات المتعلقة بمعايير الجودة.

وبهذا يظل بنك الاتحاد الوطني- مصر البنك الأول في جمهورية مصر العربية الذي يحصل علي هذا التقدير من قبل مؤسسة لويدز ريجستر كواليتيآشورانس( LRQALloyd's Register Quality Assurance(.

وأعرب إيهاب السويركى – العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني – مصر عن إعتزازه الشديد بجهودفريق العمل المتميز في البنك.

وأضاف: " لقد استطاع البنك الحصول على العديد من الجوائز المحلية والعالمية القيمة التي تؤكد امتيازه . ولا شك أن هذا التميز الذي يحققه البنك يعود الفضل فيه إلى عملائنا المخلصين، وأبناءبنك الاتحاد الوطني وذلك لتفانيهم في العمل والتزامهم بأعلى معايير الجودة في الأداء بالاضافة الى الدعم الذي يقدمه فريق الادارة ومساهمتهم الفعالة في تعزيز دور البنك نحو خدمة العملاء و المساهمين".

تجدر الإشارة إلى أن البنك قد حصل على هذا التقدير بعد المراجعة التقييمية من قبل مؤسسة لويدز ريجستر كواليتي أشورانس، والتى شملت القيام بزيارات ميدانية لكل من الفروع والمركز الرئيسي للبنك وإجراء مقابلات مع موظفيه ومراجعة أعماله وذلك لتطبيق المواصفات الجديدة المتقدمه للشهادات المعتمده فى مجالات إدارة الجوده و البيئه و تقييم الصحة و السلامة المهنية، وقد أشاد الفريق بجودة ودقة المنظومة الإدارية بالبنك، التي تصل في كثير من الأحيان إلى حد الابتكار.