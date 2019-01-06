نجاة «مانجا» لاعب نادي الاتحاد السكندري من الموت بعد انفجار سياراته

أنقذت العناية الإلهية، لاعب نادي الاتحاد السكندري، أحمد نبيل والشهير بـ«مانجا» مساء السبت، من موت محقق؛ أثر انقلاب سيارته في حادث سير تعرض له أثناء عودته من استاد الجيش المصري، الواقع بطريق برج العرب، غرب الإسكندرية.

ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فإن الحادث، جاء أثر اصطدام سيارة اللاعب بسيارة أخرى، مما أدى إلى انقلابها، ثم اشتعال النيران بها إلى أن تفحمت بالكامل، بينما أصيب «اللاعب» بكدمات بسيطة في ذراعه، حيث قفز من السيارة قبل اشتعال النيران بها، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بواسطة لاعبي الفريق اللذين كانت تقلهم حافلة تسير خلفه، وحالته الصحية مستقرة.

وكان لاعب الاتحاد شارك، أمس، في مباراة أمام الزمالك على أرض ملعب إستاد برج العرب، وانتهت بفوز صاحب الرداء الأبيض بـ3 أهداف مقابل هدف لصاحب الرداء الأخضر؛ ضمن منافسات الدوري المصري، ليعزز الزمالك صدارة الدوري بعد تحقيق انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المرتبة الـ12 بجدول الترتيب.