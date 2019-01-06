أعلنت وزارة داخلية سلطنة عُمان موعد تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، اعتبارا من يوم الأحد 3 فبراير المقبل حتى يوم الخميس 21 من الشهر نفسه، وفقا للقرار الوزاري رقم 3/2019 الذي أصدره وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، كما سيكون آخر موعد لسحب الترشح يوم الخميس 22 من أغسطس القادم.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، إن على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الشورى ممن تتوفر فيهم شروط حق الترشح تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، وذلك بعد تعبئة الاستمارة المعدة لذلك والمتوفرة في الموقع، مع إرفاق المستندات المطلوبة في تلك الاستمارة كاملة، علما بأنه لن تقبل أي طلبات للترشح ترد بعد الموعد المحدد، أو تقدم بغير الوسيلة المحددة.