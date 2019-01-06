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طائرات إسرائيلية تقصف قطاع غزة دون وقوع إصابات

د ب أ
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 8:14 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 8:14 م

قصف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قطاع غزة دون وقوع إصابات بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن القصف بصاروخين استهدف "نقطة رصد" شرق خان يونس في جنوب القطاع. وهذه أول مرة تقصف طائرات إسرائيلية قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طائرة صغيرة محمولة بعدد كبير من البالونات وتحمل عبوة ناسفة سقطت في جنوب أراضيها بعد إطلاقها من قطاع غزة. وانفجرت العبوة لدى قيام خبراء المتفجرات بتفكيكها دون وقوع إصابات أو أضرار.

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