فرج عامر: سموحة لا يمانع في بيع ياسر إبراهيم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر، اليوم الأحد أن فريقه لا يمانع مطلقًا في بيع مدافع الفريق السكندري ياسر إبراهيم خلال فترة الإنتقالات الشتوية بشهر يناير الجاري.

وكتب فرج عامر على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كل ما ذكر فى الإعلام اليوم عن مفاوضات ياسر إبراهيم لا تمت للحقيقة بصلة نهائيا، وسموحة لا يمانع انتقالة بما يحقق مصلحة النادى واللاعب".

ويتنافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ضم ياسر إبراهيم خلال شهر يناير الجاري لتدعيم دفاعتهما بالمريكاتو الشتوي.

وكان ياسر إبراهيم قد كشف في وقت سابق عن رغبته في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء، الأمر الذي أشعل الصراع على الصفقة، وقيام رئيس نادي الزمالك بالهجوم على اللاعب كونه أحد أبناء القلعة البيضاء قبل بيعه لسموحة.