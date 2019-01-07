الشحات يكشف عن رقمه المفضل في الأهلي

تمنى حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق والمنتقل حديثا لصفوف الأهلي ارتداء قميص محمد أبو تركية 22 نجم المنتخب الوطني و الأهلي السابق.

و قال الشحات في مداخلة هاتفية لقناة أون سبورت إنه من الصعب ارتدائه حاليا خاصة وأن القميص يرتديه أحمد الشيخ، لذلك هناك مشكلة في الحصول على رقم 22.

وأضاف:" أشكر أبوتريكة على ما قاله عبر حسابه الشخصي على تويتر وأنه من أفضل اللاعبين على المستوى الوطن العربي، مؤكدًا أجد صعوبة في النوم".

وأوضح:" محمود الخطيب رئيس الأهلي تحدث معي من قبل وقال لي أنه سيتم إنهاء التعاقد معي وتحدث معي أيضًا بعد توقيع العقود".

وأتم:" وقعت في الشارع بجانب النادي مع العميد محمد مرجان أول ما وصلتلي مكالمة من نادي العين بالموافقة على الانتقال للأهلي ورفضت دخول الأهلي إلا بعد موافقة العين".

وأعلن نادي العين الإماراتي انتقال لاعبه حسين الشحات إلى صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف. "طالع التفاصيل"