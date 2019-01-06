تنسيقية شباب الأحزاب تنعي أسرة شهيد عزبة الهجانة بمدينة نصر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الشهيد الرائد مصطفى عبيد الذي استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بتفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع، بعزبة الهجانة بمدينة نصر، آملة في الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن «معركة مصر ضد خفافيش الظلام دعاة الفوضى والقتل مستمرة بعون الله، وعزيمة أبناء الوطن وحماة الأرض رجال الشرطة والجيش، الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم فداءً للحفاظ على أمن الوطن والمواطن وقوة شعب يدافع عن وطنه ضد الإرهاب الخسيس».

واستشهد الضابط مصطفى عبيد، بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت داخل حقيبة وضعها شخص مجهول أعلى المبنى الملحق بالمسجد المواجه لكنيسة العذراء والشهيد أبوسيفين بمنطقة عزبة النخل في مدينة نصر بالقاهرة، مساء أمس السبت.

وانتهت قوات الأمن من عمليات تمشيط محيط الكنيسة والعمارات السكنية المجاورة لها، عن طريق الاستعانة بالكلاب البوليسية بعد وقوع الانفجار، وتبين خلوها من أي مواد متفجرة.

وسادت حالة من الهدوء بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب انفجار قنبلة أسفرت عن استشهاد ضابط شرطة بالقرب من كنيسة العذراء وأبوسيفين.