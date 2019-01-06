التضامن: بروتوكول تعاون مع جمعية «خير وبركة» وشركة مواد غذائية لتأهيل الحضانات بالقاهرة

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تشهد الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية (خير وبركة) وإحدى شركات المواد الغذائية، لتقديم الدعم الفني وإعادة تأهيل الحضانات داخل الجمعيات بمحافظة القاهرة.