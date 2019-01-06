الطائفة الإنجيلية تعزي أسرة الضابط الشهيد في حادث كنيسة عزبة الهجانة

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر الحادث المؤلم الذي وقع، أمس السبت، في عزبة الهجانة بمدينة نصر، وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة خلال تفكيك عبوة بدائية.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، في بيان أمس، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يلهم أهله العزاء والصبر.

وقال "إن إمام المسجد المجاور استطاع أن يمنع كارثة حقيقية بإبلاغه عن العبوة الناسفة ، وإن تصرفه هذا نموذج مشرف للحمة الوطنية".

وأكد أنه يثق في قدرة رجال الأمن وإخلاصهم في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه، مشددًا على "أن محاولات ترهيب وتخويف المواطنين لن تنال من عزيمة المصريين في بناء وطنهم".

وأضاف "إننا نصلي أن يحفظ الله مصر، سبيكة عصية على الكسر، ولأجل احتفالات آمنة، وسلام وأمان لكل المصريين".