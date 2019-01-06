العراق يحتفل بالذكرى 98 لتأسيس جيشه

يحيي العراق، اليوم الأحد، الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي في يناير من عام 1921.

وانطلقت الاحتفالات بقيام الرئيس العراقي برهم صالح بوضع إكيل من الزهور على نصب الجندي المجهول، بحضور قادة الجيش وسفراء الدول العربية والأجنبية والملحقيات العسكرية.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، أن الجيش "كان وما زال عنوانا للشهامة والنصر.. ويزداد صلابة وعزيمة يوما بعد يوم".

ولفت البيان إلى أن "الجيش العراقي مر بمراحل ومحطات عديدة وعلى مختلف الأزمنة وخاض الحروب الضروس، وقد عُرف في جميع الظروف أنه جيش لا يقهر، وحقق العديد من الانتصارات الباهرة كان آخرها سحق عصابات داعش الإرهابية التي ذاقت الضربات القاصمة على يد الشجعان من جيشنا".

وتقام فعاليات احتفالية بالمناسبة في ثكنات الجيش العراقي في جميع المحافظات، كما تزينت مقار الوحدات العسكرية.