وزير الرياضة يحضر تدريب منتخب اليد غدا قبل السفر لبطولة العالم

يحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد المقرر إقامته في الرابعة مساء غد الاثنين بصالة نادي هليوبوليس بالشروق، وذلك قبل سفر المنتخب الأربعاء المقبل إلى الدنمارك، للمشاركة في بطولة العالم السادسة والعشرين للرجال التي تقام في ألمانيا والدنمارك بداية من الخميس المقبل وحتى 27 من يناير الجاري.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة الاسباني ديفيد ديفيز، خاصة في ظل اهتمام وزير الرياضة بالمنتخب الوطني لكرة اليد الذي يعول عليه كثيرا لاسعاد الجماهير المصرية عند تنظيم مصر لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال في يناير 2021.

يلعب المنتخب الوطني مبارياته على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.

يبدأ المنتخب مبارياته بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.