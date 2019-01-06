إغلاق شواطئ بشرق أستراليا بسبب لدغات قناديل البحر

قال مسؤولون اليوم الأحد، إنه جرى إغلاق عدة شواطئ في شرق أستراليا بسبب ارتفاع حوادث لدغات قناديل البحر.

وقد أغلقت السلطات عدة شواطئ في كوينزلاند، تشمل المقصد السياحي الشهير كولانجاتا، وذلك عقب أن قام المنقذون بعلاج 476 لدغة لقنديل البحر من نوع بلو بوتول في ساحل جولد بالولاية و 461 لدغة في ساحل صن شاين اليوم فقط.

وكتبت إدارة إنقاذ الحياة في كوينزلاند على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم" أحوال الرياح القوية غير المعتادة تسببت في اقتراب قناديل البحر من الشاطئ، في حال التعرض للدغة قنديل البحر، قم بإزالة اللدغة وقم بالاستحمام بمياه ساخنة ثم ضع ثلج".

ويشار إلى أن قناديل بلو بوتول تعد زائرا معتادا لشواطئ شرق استراليا خلال الصيف، ولا تعد لدغتها مميتة معظم الوقت ولكن يمكن أن تسبب ألما شديدا.

وأفادت إدارة إنقاذ الحياة بأن خفر السواحل والمنقذين قاموا بعلاج أكثر من 13 ألف لدغة في أنحاء الولاية خلال الأسبوع الماضي.