رئيس جامعة حلوان: نتضامن مع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الغاشم



تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أاسرة الجامعة من النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بخالص التعازى لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل وبمزيد من الحزن والاسي لاسرة الضابط المصري خبير المتفجرات الرائد مصطفى عبيد الذي استشهد في حادث انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة العذراء بمدينة نصر وذلك خلال محاولة خبير المتفجرات تفكيك العبوة الناسفة وحماية المواطنين، قبل أن تنفجر وتودي بحياته وتصيب شرطيّا آخر.

وقال نجم إن الحادث يستهدف جميع المصريين وأنه لن ينل منهم ومن ثقتهم في قيادتهم السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان المصريين جميعا يصطفون إلى جانب رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة لحماية بلادهم لان استهداف الإرهاب لدور العبادة سواء الكنائس أو المساجد عمل خسيس وهو من الأمور المحرمة التي تتنافي مع تعليمات الدين الإسلامي الحنيف وكل الاديان التي تدعوا إلي التسامح والحب واحترام الاخرين .

وأكد نجم تضامن جامعة حلوان مع مؤسسات الدولة والقيادة الحكيمة في مواجهة الارهاب الغاشم، وتؤكد جامعة حلوان ثقتها الكاملة في الدولة في حربها المقدسة دفاعا عن تراب الوطن في مواجهة الارهاب الغاشم وللحفاظ على سلامة الجميع وهى واثقة في انتصارها على الارهاب.