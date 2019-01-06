الأحد 6 يناير 2019 11:10 ص القاهرة القاهرة 12.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

قوات إسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 10:07 ص | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 10:07 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك