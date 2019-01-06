قوات إسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

ولم يذكر المتحدث ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".