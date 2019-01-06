وزيرة العدل الألمانية تدعو لتحديد حد أدنى للأجور على مستوى أوروبا

دعت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي لتحديد حد أدنى للأجور على مستوى أوروبا؛ بهدف رفع الحد الأدنى للأجور في ألمانيا أيضا.



وقالت بارلي وهي مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يعد منخفضا جدا قياسا بالقوة الاقتصادية.



وأكدت أنه يجب تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى أوروبا على نحو يتيح للمواطن اكتساب شعور واقعي بحجم الإنجازات الاجتماعية في كل دولة.



وأضافت الوزيرة الألمانية قائلة: "يمكن بذلك زيادة الضغط أيضا من أجل رفع الحد الأدنى للأجور لدينا على نحو مناسب".



ودعمت بارلي حملة وزير المالية الألماني أولاف شولتس الرامية لزيادة الحد الأدنى للأجور من 9.19 يورو بالساعة إلى 12 يورو بالساعة، وقالت: "أرى ذلك أمرا صائبا".