وكالة التحقيقات الباكستانية تتهم سفير سابق باختلاس 8 ملايين دولار

كشفت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية أن سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة اختلس نحو 8 ملايين دولار من أموال الخدمات السرية، وذلك خلال فترة عمله بالخارج.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن السفير السابق حسين حقانى اختلس هذا المبلغ خلال فترة عمله بالولايات المتحدة بين عامي 2008 و2011، مشيرة إلى أن الخارجية الباكستانية عقدت اجتماعا لبحث الجوانب القانونية لإعادته للبلاد لمحاكمته بتهمة الاختلاس فضلا عن إساءة استخدام السلطة.

وقالت قناة (جيو) إن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية قامت برفع تقرير بهذا المضون إلى المحكمة العليا الباكستانية، كما قدمت ملفا مكونا من 355 صفحة إلى وزارة الداخلية للعمل على إعادته لباكستان.

وأشارت القناة إلى أن وكالة التحقيقات الفيدرالية طلبت - أيضا - إلغاء وثائق السفر الخاصة بحقاني، كما أجرت اتصالات بالشرطة الدولية (الإنتربول) لاستصدار نشرة حمراء للقبض علي السفير السابق، والذى قدم استقالته من منصبه بعد تفجر هذه الفضيحة.