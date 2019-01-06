محافظ الدقهلية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويؤكد: الإرهاب لن يهزم مصر

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء محمد حجي، مدير الأمن، واللواء محمد الشرباش، مدير مباحث الدقهلية، الإجراءات الأمنية في كنائس العذراء مريم بتوريل، كنيسة ماري جرجس، بشارع بورسعيد، وكاتدرائية العذراء مريم، الملاك ميخائيل، بالسكة الجديدة بالمنصورة، استعدادا لبدء احتفالات الأخوة المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد.

وأبدى شاروبيم، اطمئنانه على الإجراءات الأمنية المشدة لتأمين الاحتفالات، ويقظة رجال الأمن الذين يتولون تأمين الكنائس، مضيفًا: واثق تمامًا في قدرة الشعب المصري، على التصدي للإرهاب والإرهابيين، وتابع : الإرهاب لا يستطيع أن يهزم دولة فيها هذا الشعب المحب لوطنه والحياة.

من جانبه، شدد اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية علي ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الأمنية من قبل الأخوة المسيحيين المترددين علي الكنائس؛ لحضور الاحتفال بعيد الميلاد، منبهًا على التزام رجال الأمن بتطبيق الإجراءات القانونية علي الجميع، وضرورة التحقق من شخصية المترددين على الكنائس.

ووجه مدير الأمن، الضباط والجنود المكلفين بتأمين الكنائس باليقظة الكاملة وملاحظة حركة السيارات والمارة في الشوارع التي تقع بها الكنائس وفي المناطق المحيطة بها، متفقًا على ما قاله المحافظ، بإن الإرهاب لن يهزم دولة فيها جميع أفراد الشرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن الذي لا تستطيع أن تفرق فيه بين مسلم ومسيحي.