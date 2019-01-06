وفاة طبيب أوزبكي الجنسية في سجون الحوثي بمحافظة إب اليمنية

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أعلن مصدر يمني طبي أن طبيبا "أوزبكي الجنسية" توفي في أحد السجون التابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة إب اليمنية.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية أمس السبت، عن المصدر قوله إن طبيب العظام الأوزبكي (55 عاما) توفي في سجن تابع للحوثيين في مديرية يريم شمالي محافظة إب وإن ملابسات وظروف وفاته لا تزال غامضة.

ورجح المصدر أن يكون الطبيب قد تعرض لعمليات تعذيب نفسية وجسدية من قِبل الحوثيين.

وكان الحوثيون قد خطفوا الطبيب الثلاثاء الماضي، مع طبيب طاجيكي وشخص يمني؛ إثر اقتحام سكنهم المجاور لمركز ساري الطبي بمدينة يريم أثناء احتفال الأخيرين برأس السنة الميلادية.