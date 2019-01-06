استقالة كبير موظفي البنتاجون

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأحد، أن كبير موظفي وزارة الدفاع استقال من منصبه بعد أسابيع من استقالة جيمس ماتيس من منصبه كوزير للدفاع.

وقال كيفن سويني - الذي شغل هذا المنصب منذ يناير 2017 - "بعد عامين في البنتاجون، قررت أن الوقت قد حان للعودة إلى القطاع الخاص"، مضيفا: "لقد كان شرفاً لي الخدمة مرة أخرى إلى جانب رجال ونساء وزارة الدفاع"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي استقالة سويني بعد استقالة ماتيس، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في 20 ديسمبر الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.