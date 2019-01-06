يسعى برشلونة لحصد النقاط الثلاث خلال لقائه مع مضيفه خيتافي اليوم، في الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني من أجل تعزيز صدارته للمسابقة، والمضي قدما نحو الاحتفاظ باللقب.

وأكد إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني في يونيو القادم، أنه عاقد العزم على الانتصار ولا يشتت ذهنه بأي أمور أخرى.

وفرض برشلونة هيمنته على الدوري الإسباني خلال العقد الماضي، حيث توج بسبعة ألقاب خلال آخر عشر نسخ للبطولة، فيما يتربع حاليا على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، بعد مرور 17 مرحلة من عمر البطولة.

وتوج برشلونة، الذي يمتلك خمسة ألقاب في دوري الأبطال، بالدوري الإسباني خلال المواسم التي حصد خلالها أمجد الكؤوس الأوروبية.

ويتوجه برشلونة إلى ملعب (كولسيوم ألفونسو بيريز)، وهو يتطلع لتحقيق بداية جيدة في عام 2019، مع عودة ميسي والمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى صفوفه بعد فترة الراحة التي حصلا عليها خلال فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، حيث يتعين عليهما مواجهة ثاني أقوى خط دفاع في البطولة هذا الموسم حتى الآن.

ويفتقد خيتافي خدمات لاعب الوسط الياباني الدولي جاكو شيباساكي، الذي سجل هدفا رائعا في برشلونة في سبتمبر عام 2017، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الآسيوية التي انطلقت أمس بالإمارات.

وفي مباراة أخرى، يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد حيث يأمل الضيوف في أن يجلب العام الجديد تغييرات في الحظوظ بعد عام مخيب للآمال في 2018.

وأقال سوسييداد، الذي يحتل المركز الخامس عشر حاليا في ترتيب البطولة، آسيير جاريتانو مؤخرا، ليتولى إيمانويل ألجواسيل قيادة الفريق الباسكي خلفا له.

وعلى ملعب رامون سانشيز يواجه إشبيلية، صاحب المركز الثالث، ضيفه أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، حيث يطمح فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لتقاسم الصدارة مع برشلونة ولو مؤقتا، قبل لقائه مع خيتافي.

وتعززت صفوف أتلتيكو بعودة مدافعه الأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز من الإصابة، فيما سيفتقد فريق العاصمة خدمات لوكاس هيرنانديز وفيليبي لويز، بالإضافة للمهاجم دييجو كوستا.

في المقابل، سيغيب عن اشبيلية لاعب الوسط المهاجم فرانكو فاسكويز، بعد طرده خلال لقاء الفريق مع ليجانيس في 23 ديسمبر الماضي، الذي شهد تحقيق الأندلسيين التعادل 1 / 1 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.