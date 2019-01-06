جلسات عمل لحسم اختيار أبطال «زلزال» تمهيدا لإنطلاق التصوير آواخر يناير

يعقد المخرج إبراهيم فخر، جلسات عمل مكثفة حاليا، مع المنتج تامر مرسي والمؤلف عبد الرحيم كمال، للاستقرار على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بمسلسل "زلزال" وحسم عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل والتعاقد معها،تمهيدا لانطلاق عملية التصوير،آواخر يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقوم المخرج إبراهيم فخر خلال الأيام المقبلة بمعاينة مناطق التصوير والديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى للمسلسل المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2019.

وكان السيناريست عبدالرحيم كمال قد انتهى مؤخرا من كتابة حلقات مسلسل "زلزال" بالكامل، وتم التعاقد مع الفنان محمد رمضان والفنانة حلا شيحة على بطولة العمل، ويعتبر المسلسل أول عمل لحلا شيحة بعد عودتها إلى الوسط الفني عقب فترة طويلة بعد اعتزال دام 12 عاما، حيث كانت آخر مشاركتها الفنية في فيلم “كامل الأوصاف” مع الراحل عامر منيب عام 2006.

مسلسل "زالزال" تأليف عبدالرحيم كمال،بطولة محمد رمضان وخالد الصاوي وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر أن يجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل شخصية الابن والأب معا والتي نجح في تقديمها من قبل في مسلسل "نسر الصعيد".