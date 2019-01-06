مؤسسة «اسمعونا» بالأقصر تدشن مبادرة «مصر دافية بناسها»

دشنت مؤسسة "اسمعونا" الخيرية مبادرة "مصر دافية بناسها"؛ التي تستهدف حماية أكثر من 10 آلاف أسرة غير قادرة في شتاء هذا العام من خلال توزيع 10 آلاف بطانية بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي.

وانطلقت المبادرة أمس السبت، من قرية العضايمة بمركز إسنا جنوبي الأقصر بتوزيع مئات البطاطين على غير قادرين من أبناء القرية بحضور عشرات من المتطوعين والمساهمين في المبادرة.

وقالت هاجر كمال المدير التنفيذي لمؤسسة "اسمعونا" إن المبادرة يتم تنظيمها للعام الثاني على التوالي بعد نجاح مبادرة العام الماضي في حماية آلاف الأسر من البرد.