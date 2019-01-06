الأحد 6 يناير 2019 8:14 م القاهرة القاهرة 12.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

مصرع 9 عازفين موسيقيين وإصابة مطرب في حادث سير مروع بالسودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 7:12 م

لقي 9 عازفين موسيقيين سودانيين مصرعهم، وأصيب المطرب حافظ موسى وشخصين آخرين، في حادث سير مروع بولاية نهر النيل بالسودان.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوقوع الحادث على طريق عطبرة - أبوحمد، وتوصلت التحريات إلى أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم لإحياء إحدى الحفلات، وعند محطة بسوي التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب أبو حمد، حاول سائق شاحنة في الاتجاه المعاكس تخطي أخرى كانت أمامه بشكل خاطئ فاصطدم بالميكروباص.

ونتج عن الحادث مصرع 9 عازفين موسيقيين، وإصابة الفنان السوداني حافظ موسى وشخصين آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبو حمد، وقدمت شرطة المرور بلاغات ضد سائق الشاحنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك