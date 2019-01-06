مصرع 9 عازفين موسيقيين وإصابة مطرب في حادث سير مروع بالسودان

لقي 9 عازفين موسيقيين سودانيين مصرعهم، وأصيب المطرب حافظ موسى وشخصين آخرين، في حادث سير مروع بولاية نهر النيل بالسودان.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا بوقوع الحادث على طريق عطبرة - أبوحمد، وتوصلت التحريات إلى أن الضحايا كانوا يستقلون سيارة ميكروباص في طريقهم لإحياء إحدى الحفلات، وعند محطة بسوي التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب أبو حمد، حاول سائق شاحنة في الاتجاه المعاكس تخطي أخرى كانت أمامه بشكل خاطئ فاصطدم بالميكروباص.

ونتج عن الحادث مصرع 9 عازفين موسيقيين، وإصابة الفنان السوداني حافظ موسى وشخصين آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى أبو حمد، وقدمت شرطة المرور بلاغات ضد سائق الشاحنة.