ابنتي ساندت زوجها كثيرا.. ووالدته طالبته بتطليقها



قالت الحاجة وفاء، والدة طبيبة كفر الشيخ المذبوحة منى السجيني، إن نجلتها كانت تتمتع بسمعة طيبة، وكانت زوجة مثالية تحب زوجها وأولادها كثيرًا، مضيفة: "كانت دائمًا تساند زوجها في المعيشة".

وأضافت في تصريحات لفضائية «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أنها لم تتخيل أن تقتل ابنتها وأحفادها بهذه الطريقة البشعة على يد زوجها، متابعة : «حسبي الله ونعم الوكيل، بنتي طول عمرها واقفة جنبه، وسافرت معاه السعودية، ليه هانت عليه بالشكل ده، طب وأولاده إزاي جاله قلب يعمل فيهم كده، أنا أم الشهيدة، وبنتي هتدخل الجنة بأولادها الأبرياء».

وعن وجود خلافات بينهم قبل الحادث، أوضحت أن نجلتها لم تخبرها عن وقوع أي خلافات بينهما نهائيًا، معقبة: «كانت ممكن تحكي لصديقتها، ووالدته كانت دايمًا تقوله طلقها أنت مش عارف تحكم بيتك، وأكيد زهق من كلام والدته، وعمل فيها كده، لو بنتي غلطت كان يطلقها، يوديها بيت أهلها، لكن يرضي مين إنه يعمل فيها كده».

وطالبت المسؤولين بالقصاص من المتهم لنجلتها وأحفادها الثلاثة، قائلة: «أنا عايزة حق بنتي، لازم يجيبوا حق الأطفال الأبرياء، يقطعوا من لحمه حتت، مفيش أب بيعمل كده، أنا عايزة القصاص».

وكشفت مباحث محافظة كفرالشيخ لغز مقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد تم العثور على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم مع بداية العام الجديد، بعد تضييق الخناق حول الزوج الطبيب (أحمد ع ز)، الذي انهار واعترف بجريمته، معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته.