ارتفاع حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 31 شخصا

ذكر مسؤول من الهيئة الإندونيسية للتعامل مع الكوارث، اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى الانهيارات الأرضية التي وقعت بإحدى القرى بإقليم جاوة الغربية قبل العام الجديد ارتفعت إلى 31 شخصا، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة، سوتوبو بورو نوجروهو، أن عملية بحث وإنقاذ مازالت تجرى للبحث عن قرويين مفقودين، بعد 7 أيام من الانهيار الأرضي الناجم عن أمطار والذي ألحق أضرارا بـ29 منزلا بإحدى القرى بمنطقة سوكابومي.

وتابع نوجروهو "من بين 100 قروي تضرروا بسبب الانهيار الأرضي، 64 في حالة آمنة و3 أصيبوا، بينما تم تحديد هويات الـ31 ضحية".

وكانت السلطات قد رفعت حصيلة القتلى إلى 15 شخصا يوم الأربعاء الماضي.

وتابع أن منطقة سوكابومي ذات الكثافة السكانية العالية بتضاريسها الجبلية والتربة المسامية من المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الأرضية، لاسيما خلال موسم الأمطار، الذي تبلغ ذروته في شهري يناير وفبراير.

وكان هناك 132 انهيارا أرضيا بالمنطقة في الأعوام العشرة الأخيرة.