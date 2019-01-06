وزير الخارجية الألماني: مفتاح الحفاظ على معاهدة القوى النووية المتوسطة بيد روسيا

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس روسيا إلى التوصل للتسوية في النزاع القائم حول أحد أهم معاهدات نزع التسلح النووي.

وقال ماس لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "مفتاح الحفاظ على معاهدة القوى النووية المتوسطة /أي إن إف/ يوجد لدى موسكو".

وأشار إلى أن روسيا "انتهكت المعاهدة من خلال تطوير صاروخ موجه محظور وإدخاله في قواتها المسلحة"، مؤكدا أنه يتعين على روسيا "نزع السلاح على نحو يمكن التحقق منه" من أجل الحفاظ على المعاهدة.

يذكر أنه تم إبرام معاهدة القوى النووية المتوسطة في عام 1987 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، وهو يلزم كلا الجانبين بإلغاء جميع الصواريخ الباليستية البرية وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، وفي الوقت ذاته تحظر المعاهدة إنتاج مثل هذه الأنظمة أو القيام بتجارب عليها.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتهم روسيا منذ فترة طويلة بانتهاك المعاهدة من خلال تطوير صاروخ كروز تحت اسم (إس إس سي -8). وتنكر روسيا ذلك واتهمت واشنطن في المقابل بانتهاك المعاهدة أكثر من مرة.

وفي مطلع شهر كانون أول/ديسمبر الماضي منحت الولايات المتحدة الأمريكية موسكو مهلة أخيرة مدتها 60 يوما من أجل الامتثال للمعاهدة والموافقة على تدمير الصاروخ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس السبت لوكالة الأنباء الروسية إنترفاكس إن التهديد الذي أعلنه الأمريكيون غير مقبول.