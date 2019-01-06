ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة الفلبين إلى 126 قتيلا

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة التي اجتاحت وسط الفلبين في نهاية الشهر الماضى، إلى 126 قتيلا.

وكانت الحصيلة السابقة تفيد عن سقوط 68 قتيلا جراء العاصفة التي ضربت جزر شرق الارخبيل ووسطه في 29 ديسمبر متسببة بفيضانات.

ولقي أكثر من مئة شخص حتفهم في منطقة بيكول الجبلية إلى جنوب شرق مانيلا، وفق ما أوضح مسؤولون في أجهزة إدارة الكوارث الطبيعية.

ولم يتخذ عدد كبير من السكان الاحتياطات اللازمة في الأرخبيل المعتاد على الظواهر المناخية القصوى إذ أن السلطات لم تصنف العاصفة على أنها إعصار، كما أن الكثيرين لم يشاؤوا على ما يبدو مغادرة منازلهم في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الطبيعية إدجار بوساداس لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "خلال يومين فقط تساقط ما يعادل أكثر من شهر من الأمطار على منطقة بيكول جراء العاصفة أوسمان".

وأضاف أن "عمليات البحث تتواصل، لكن الوحول وعدم ثبات التربة تشكل تحديا" مشيرا إلى أن 26 شخصا في عداد المفقودين.

وأدت العاصفة إلى نزوح أكثر من 152 ألف شخص، فيما أصيب 75 على الأقل بجروح.

ويضرب الفلبين سنويا ما معدله 20 إعصارا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب بفقر مدقع يطاول الملايين بشكل شبه دائم.

وأعنف تلك العواصف القوية كان الإعصار هايان الذي أودى بأكثر من 7360 شخصا بين قتيل ومفقود في أنحاء الفلبين عام 2013.