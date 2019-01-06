مقتل 29 مسلحا من طالبان في قصف جوي جنوب أفغانستان

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قُتل 29 مسلحا على الأقل من حركة طالبان خلال قصف جوي لقوات التحالف بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أنه تم تنفيذ القصف الجوي بمنطقة "شاه والي كوت" بالإقليم. وأضافت أن قائدا من طالبان كان من بين هؤلاء القتلى.

وفي الوقت نفسه، دمرت غارة جوية لقوات التحالف 3 الآف كيلوجرامات من المتفجرات محلية الصنع والسترات الانتحارية والعبوات الناسفة بمنطقة "خاك-سفيد" بإقليم فرح.

وذكرت المصادر أن قوات أفغانية أجرت أيضا عملية دورية بمنطقة "شاه والي كوت" بإقليم قندهار مما أسفر عن مقتل 5 من مقاتلي حركة طالبان، مضيفة أن قوات التحالف نفذت قصفا جويا أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحركة وتدمير مركبة بمنطقة "باشتون كوت" بإقليم فارياب.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على العمليات الأخيرة والقصف الجوي حتى الآن.