الشيخ سعد يكشف لـ«الشروق» تفاصيل اكتشاف قنبلة كنيسة العذارء بمدينة نصر

قال الشيخ فارس عبد العاطي، المعروف بالشيخ سعد عامل المسجد المواجه لكنيسة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة النخل في مدينة نصر بالقاهرة، إن عددًا من طلاب جامعة الأزهر يسكنون بجوار المسجد شاهدوا شخصا -قرب صلاة المغرب- يحمل حقيبة، ويصعد بها إلى المبنى المجاور للمسجد.

وأضاف فى تصريح لـ«الشروق» أن الطلاب بمجرد اشتباههم في الشخص حاولوا الإمساك به، إلا أنه تمكن من الفرار، موضحًا أنه أبلغ قوات الأمن المكلفة بتأمين الكنيسة وقال لأحدهم: «إلحق ياباشا، فيه حد غريب ساب شنطة وهرب».

وأوضح أن الضابط الشهيد مصطفى عبيد انتقل وبرفقته اثنين من أمناء الشرطة إلى مكان الحقيبة لفحصها، لكنها انفجرت بشكل مفاجئ، مضيفًا: «فوجئت بانفجار القنبلة، ولولا شجاعة الضابط الشهيد الله يرحمه كانت حدثت كارثة».

واستشهد ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين خلف كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة مساء أمس السبت.