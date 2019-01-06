«طنطا» تنظم مسابقة للبحوث الدينية والاجتماعية على مستوى الجامعات

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب للمسابقة القمية الثانية للبحوث الدينية والاجتماعية على مستوى الجامعات المصرية للعام الجامعي 2018-2019، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن آخر موعد لاستلام البحوث السبت الموافق 2 مارس القادم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أنه تم تحديد "أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب كقدوة حسنة يقتدي بها في زمننا الحاضر"؛ موضوعا للبحث الديني، وتم تحديد موضوعين للبحث الاجتماعي وهما "الدروس الخصوصية" و"الزيادة السكانية"، حيث يقوم الطالب باختيار أحد الموضوعين مع توضيح المشكلة والأسباب والحلول والحل من وجهة نظر الباحث، موضحا أنه يجوز للطالب الاشتراك في كل من البحث الديني والاجتماعي.

وأشار جمال حمزة مدير عام رعاية الشباب إلى أنه لابد أن يرفق بالبحث استمارة الاشتراك معتمدة مع صورة البطاقة والكارنية، بالإضافة إلى كتابة بيانات الطالب على البحث بشكل واضح، على ألا تقل عدد صفحاته عن 10 صفحات فلوسكاب، مع ذكر أهم المراجع التي تم الرجوع إليها في كتابة البحوث، مضيفا أنه سيتم تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الـ10 الأولى.