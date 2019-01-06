إصابة ثلاثة من أفراد الأمن في انفجار قنبلة مغناطيسية في كابول

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أصيب ثلاثة من أفراد الأمن الأفغان في انفجار قنبلة مغناطيسية في العاصمة كابول صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكره مسؤولون أمنيون.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن نجيب دانيش، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية قوله إن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا قرب منطقة الشرطة الـ16 بالمدينة.

وأضاف أن الانفجار دمر مركبة تابعة لأفراد الأمن، مما أسفر عن إصابة ثلاثة على الأقل منهم.

وتابع أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الحادث.

وتستخدم العناصر المسلحة المناهضة للحكومة من بينها حركة طالبان القنابل المغناطيسية كسلاح من اختيارها لاستهداف أفراد الأمن ومسؤولي الحكومة في المدن الرئيسية ومن بينها العاصمة كابول.