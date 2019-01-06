رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكل ضيوف مصر في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.



قال السيسي، في كلمته من داخل الكاتدرائية الجديدة، قبيل بدء قداس الميلاد، إن اللحظة الحالية مهمة في تاريخ مصر، مضيفًا: «من عامين كنا في الكاتدرائية بالعباسية، وقلت للبابا تواضروس إننا خلال العام القادم سنكون في احتفال أكبر، واليوم نحن نحتفل بمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية بناء المسيح».



وتابع: «لن نسمح لأحد بأن يؤثر على علاقتنا.. احنا واحد وهنفضل واحد».