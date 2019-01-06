قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من المشكلات أدت إلى تفاقم أزمة القمامة، أبرزها عدم تطبيق القانون الذي تخالفه أيضًا بعض سيارات القمامة الحكومية بإلقائها المخلفات بطريقة غير صحية تؤدي إلى التلوث البيئي، ما يضعهم تحت طائلة العقوبات.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس السبت، أن هناك عقوبات مقننة على إلقاء القمامة في الشوارع لم تطبقها الحكومة حتى الآن، لافتة إلى ضرورة تنفيذ القانون.

وأشارت إلى القانون رقم 38 الصادر في 1967، وإجراء تعديلات عليه في 2014، والتي غلظت العقوبات على إلقاء المواطنين المخلفات في الشوارع، وإقرارها في المجلس الحالي، متابعة: «منظومة القمامة كلها خاطئة، فليس هناك معامل لتدويرها، إلى جانب استيراد الدولة للنفايات من الخارج من أجل مصانع إعادة تدوير المخلفات، والتي لا تجد قمامة بالرغم من انتشارها في الشوارع؛ بسبب عدم فرزها بشكل جيد».