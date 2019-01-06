رانيا يوسف تحتفل بمليون متابع على «انستجرام» وتعلن مفاجأة لجمهورها



احتفلت الفنانة رانيا يوسف باقتراب متابعيها على موقع انستجرام للمليون متابع، وعلقت رانيا بهذه المناسبة: "قربنا نوصل للمليون .. شكرا على حبكم ودعمكم الدائم"، كما كشفت عن مفاجأة لجمهورها، وهي اختيارها لأحد المتابعين لحضور يوم تصوير معها.

وتقوم رانيا حاليا بتصوير فيلمها الجديد "دماغ شيطان"، ويشاركها البطولة الفنان باسم سمرة، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وفيلم "خلي بالك من اللى جاي، والذى كان يحمل سابقا اسم "عش الدبابير".

وتدور أحداث العمل عن 3 فتيات يقمن بمهمة وطنية للدولة في إطار درامي، وتواجه رانيا خلاله العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدي كامل الذي يشاركها البطولة في أحداث الفيلم لاكتشاف بعض الشخصيات في الدولة، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وانتهت رانيا مؤخرا من تصوير فيلم قصير بعنوان "حب إيه" ويشاركها البطولة هبة مجدي، رانيا منصور، وممدوح الشناوي، والفيلم من تأليف رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.